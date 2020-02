Kelly Clarkson faz cover de hit de Avril Lavigne; assista

Kelly Clarkson fez cover de ‘I’m With You’, de Avril Lavigne, em programa de TV

Reprodução/Bravo Kelly Clarkson apresenta o 'The Kelly Clarkson Show'



Kelly Clarkson fez um cover do hit “I’m With You”, de Avril Lavigne, no programa “The Kelly Clarkson Show”.

A versão da vencedora do “American Idol” ficou bem parecida com a original, que fez sucesso nos anos 2000.

Veja o vídeo abaixo:

Este não é o primeiro cover de Kelly Clarkson no programa de TV que ela tem no canal americano Bravo. Nesta semana, a cantora já tinha apresentado uma própria versão de “Toxic”, sucesso de Britney Spears.

Assista abaixo: