Kendrick Lamar comove público com espetáculo teatral e autografa vinil de fã em show em São Paulo

Rapper foi a atração principal do festival que também contou com apresentações de Sofi Tukker, Iza e Thundercat

Yuki IWAMURA / AFP Kendrick Lamar se apresentou pela segunda vez em São Paulo



O rapper Kendrick Lamar se apresentou em São Paulo, neste domingo, 5. Após mais de quatro anos desde sua última vinda ao país, o americano retornou ao Brasil como atração principal do festival GPWeek, que aconteceu neste final de semana e levou outros artistas como Thundercat, Iza, Halsey e Machine Gun Kelly ao Allianz Parque. A apresentação exclusiva faz parte da turnê do álbum mais recente do músico, “Mr. Morale & The Big Steppers”. Ainda que com poucos movimentos no palco, Lamar carregava energia suficiente para inflamar e comover os milhares de fãs que acompanhavam o seu show em diferentes setores do estádio. No palco, ele aparecia centralizado, enquanto era acompanhado pela coreografia teatral de dançarinos e exibição de obras de arte do pintor Henry Taylor na maior parte do repertório. A apresentação trouxe grandes sucessos dos principais álbuns de sua carreira, incluindo “DNA”, “Humble”, “Money Trees”, “Alright” e “N95”.

Kendrick Lamar fez uma menção especial ao disco “To Pimp a Butterfly”, lançado em 2015. No momento, ele assinou o vinil de um fã que estava na grade e recebeu o baixista Thundercat no palco, com quem gravou as parcerias “Wesley’s Theory” e “These Walls”. “Eu não poderia ter feito esse álbum sem o meu irmão Thundercat”, disse o rapper. A plateia que acompanhava freneticamente todas as rimas aceleradas do cantor ganhou uma promessa ao final do espetáculo: Lamar confirmou nos segundos finais de seu show que pretende voltar em breve ao Brasil.

Como foi a segunda edição do GPWeek?

O GPWeek trouxe ao Allianz Parque um modelo de festival diferente de outros como Lollapalooza e Rock in Rio. Pela divisão de setores, shows do início da tarde contavam com vácuos de público. As ativações de marcas e patrocinadores ficavam nas áreas de comum acesso nos corredores do estádio. Mesmo contando com apenas um palco, o evento parceiro da Fórmula 1 apostou em diferentes gêneros, como o rap das gêmeas Tasha & Tracie, o pop e R&B de Iza e o soul com influências de jazz de Thundercat. O duo de música eletrônica Sofi Tukker, no entanto, pareceu ficar de fora da sintonia e dinâmica do evento.

Quando subiram ao palco do Allianz Parque, às 17h, o espaço ainda estava vazio e os fãs que já esperavam Kendrick Lamar não pareciam envolvidos com Sofi Tukker. A dupla americana trouxe um palco lúdico com brinquedos, dançarinos de roupas coloridas holográficas, dinâmicas com a plateia, interações em português e até um remix da abertura da série The White Lotus. A plateia, no entanto, ficou dispersa na maior parte do tempo. Já Thundercat embalou grandes sucessos de sua carreira, como “No More Lies” arriscou músicas instrumentais em seu baixo de seis cordas e conseguiu com excelência prender a atenção da arena.