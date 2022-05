Kendrick Lamar lança clipe de novo single se transformando em várias personalidades; assista

Will Smith, Kanye West e Kobe Bryant (falecido em 2020) são alguns dos nomes que aparecem no vídeo

Reprodução/ Youtube Will Smith é uma das personalidades em que o rapper se transforma



O rapper norte-americano Kendrick Lamar surpreendeu os fãs na noite deste domingo, 08, ao liberar o clipe de seu novo single ‘The Heart Part 5‘, cinco dias antes do lançamento de seu disco ‘Mr. Morale and The Big Steppers’. Na produção de 5:42 minutos, o cantor se transforma em diversas personalidades: no ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, acusado de matar sua ex-mulher Nicole Brown e seu amigo Ronald Goldman; no ator Jussie Smollett, acusado de mentir sobre uma acusação de racismo e homofobia; no cantor Kanye West; no ator Will Smith, recentemente afastado da Academia do Oscar por um tapa em Chris Rock; e nos falecidos Nipsey Hussle (rapper) e Kobe Bryant (ex-jogador de basquete). A música fala sobre violência e os desafios da comunidade negra.

Assista ao clipe abaixo: