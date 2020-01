Kevin o Chris lança segunda parte de EP e clipe com Jottapê; veja

Kevin o Chris e Jottapê cantam a faixa ‘Deixa a Pepeca’

Divulgação Kevin o Chris e Jottapê cantam juntos em novo clipe



Kevin o Chris lançou nesta sexta-feira (24) o EP “Evoluiu – Parte 2”, sequência do trabalho que ele havia divulgado no fim do ano passado.

A novidade tem 4 músicas gravadas ao vivo: “Deixa a Pepeca”, “Senta e Contrai”, “Vai Jogando” e “Mix da Gaiola”.

Junto com o EP, o produtor lançou o clipe de “Deixa a Pepeca”, que ele canta ao vivo com Jottapê. Veja abaixo:

O EP “Evoluiu – Parte 2” já está disponível nas plataformas de streaming. Ouça abaixo: