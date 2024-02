Killer Mike sai algemado após vencer três categorias do Grammy

Rapper venceu prêmio de melhor música rap, melhor performance de rap por ‘Scientists and Engineers’ e de melhor álbum de rap por ‘Michael’

EFE/EPA/ALLISON DINNER Mike é detido pela polícia após brigar com segurança ao sair do Grammy 2024, onde venceu três categorias



O rapper Killer Mike foi detido pela polícia durante a cerimônia do Grammy 2024, realizada no domingo, 4, Los Angeles. O artista, que venceu três categorias durante a parte pré-televisionada do evento, foi escoltado e algemado por policiais momentos antes do início da transmissão do evento na televisão. Segundo informações do TMZ, ele teria se envolvido em uma briga com um segurança. Contudo, até o momento, a polícia de Los Angeles não confirmou o motivo da prisão e a previsão é que ele seja liberado nesta segunda-feira, 5. Durante o pré-show, que antecedeu a transmissão principal, Killer Mike venceu as três categorias em que foi indicado: melhor música rap e melhor performance de rap por “Scientists and Engineers”, além de melhor álbum de rap por “Michael”.

Publicado por Caroline Hardt

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA