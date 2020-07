‘Disco’: Kylie Minogue anuncia lançamento de álbum para novembro

Kylie Minogue surpreendeu os fãs terça-feira (21) ao anunciar o lançamento de um novo álbum para o dia 6 de novembro. “Disco” será o décimo quinto álbum de estúdio da cantora. O primeiro single do próximo trabalho de Kylie, “Say Something”, chega aos streamings já na quinta-feira (23).

“O que vocês estão esperando pra me DIZER ALGO? Meu novo álbum, ‘Disco’, será lançado em 6 de novembro e estará disponível para pré-venda na quinta-feira, pela madrugada. A partir de 00h01″, informou a cantora no Instagram.

Kylie Minogue veio ao Brasil no início de março, antes da quarentena, para o Festival GRLS!, em São Paulo. Foi a terceira vez da artista no país, que soma passagens por São Paulo em 2008 e também em 2015, durante um show particular voltado apenas para alguns convidados no baile de gala beneficente.

Are you waiting for me to SAY SOMETHING??? My new album DISCO is released November 6th and will be available to pre-order from Thursday morning at 00:01 BST ✨ #KylieDisco pic.twitter.com/En7MBDg6HE

