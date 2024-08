Lady Gaga e Bruno Mars anunciam parceria inédita

Música e videoclipe de ‘Die With A Smile’ serão lançadas na noite desta quinta-feira (15)

Reprodução/Instagram/@ladygaga e @brunomars Esta é a primeira vez que cantores trabalham juntos



Parceria inédita na música pop concluída com sucesso. Lady Gaga e Bruno Mars anunciaram nesta quinta-feira (15), que lançarão uma música em colaboração na noite de hoje. Intitulada “Die Wih A Smile” estará disponível em todas as plataformas digitais a partir das 21h, com direito a videoclipe e tudo. Na imagem da divulgação do single, tanto Gaga quanto Mars aparecem vestindo roupas azuais e vermelhas, além da cantora segurar um cigarro na mão e um cabelo bem estilo anos 90, enquanto o havaiano aparece usando chapéu. A parceria entre eles já vinha ganhando rumores nas redes sociais pelas interações que os artistas haviam fazendo.

