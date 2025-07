Lady Gaga homenageia Ozzy Osbourne em show; veja vídeo

Durante uma apresentação em San Francisco (EUA), Lady Gaga prestou uma emocionante homenagem a Ozzy Osbourne, que morreu na terça-feira (22), aos 76 anos. A artista, que está em turnê com seu novo álbum “Mayhem”, não hesitou em celebrar a vida do icônico cantor de rock durante seu show. Em um momento especial da performance, Gaga interpretou “Crazy Train”, uma das músicas mais emblemáticas de Ozzy. A artista dançou animadamente ao lado de sua equipe, vestindo uma camiseta que exibia o nome do homenageado.

A turnê “The Mayhem Ball” tem sido um sucesso, e Lady Gaga já havia mostrado seu apreço pelo rock em outras ocasiões. Anteriormente, ela integrou uma banda cover do Led Zeppelin e, em 2017, colaborou com o Metallica durante o Grammy.

Lady Gaga plays “Crazy Train” to finish off her first MAYHEM Ball show in San Francisco, a tribute to the late Ozzy Osbourne. pic.twitter.com/n7o05oDoAv

— LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) July 23, 2025