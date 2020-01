Nova música de Lady Gaga vaza na web e recebe elogios dos fãs

O single ‘Stupid Love’ vai marcar o comeback de Lady Gaga

Reprodução/Twitter Lady Gaga vai lançar o single 'Stupid Love'



Depois de ter sido descoberta pelos fãs por meio do código-fonte do site de Lady Gaga, a música “Stupid Love”, novo single da cantora, acabou vazando na internet antes do lançamento oficial.

Nas redes sociais, os fãs reagiram à nova música da diva pop e rapidamente colocaram o nome dela entre os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro.

Julgando pelas avaliações dos little monsters, “Stupid Love” vai ser mais um sucesso na carreira de Gaga. Os fãs rasgaram elogios ao novo single, com muitos deles comparando à era de “ARTPOP”, álbum que a artista lançou em 2013.

Veja abaixo as reações dos fãs:

6 ANOS SEM MÚSICA TOTALMENTE POP E A GAGA VEM COM STUPID LOVE, FOI TUDO QUE EU PEDI pic.twitter.com/8jOBuIRDYt — renato (@gagazord) January 21, 2020

gente o TANTO que eu vou dançar essa música em qualquer baladinha que tocar vocês não estão preparados, eu tô falando sério — caio amou stupid love (@caioplh) January 21, 2020

quem eu ver dizendo que stupid love é ruim vai levar block isso daqui não é uma democracia pic.twitter.com/atMJRASYot — marlon (@angeldoown) January 21, 2020

Eu tô triste demais que vazou Stupid Love, mas feliz demais por estar ouvindo e ser um puta hino. Corre com esse lançamento por tudo que é mais sagrado @ladygaga — dj gui tintel (@GuiTintel) January 21, 2020

dando play em stupid love pela primeira vez 00:01

eu: pic.twitter.com/z0RrTXSbxR — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) January 21, 2020

O single “Stupid Love”, que marca o comeback de Lady Gaga, não tem data para lançamento oficial.