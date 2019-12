Lana Del Rey anuncia que vai fazer álbum de poesias

Reprodução Lana Del Rey terá projeto diferente com álbum de poesias



Lana Del Rey terá um próximo projeto diferente: a cantora vai lançar um álbum de poesia, ou “palavra falada”, e metade da arrecadação irá para organizações em prol dos índios norte-americanos.

Em anúncio feito no seu Instagram, Lana explicou que a ideia surgiu para “reconectar com a sua linhagem familiar e com a linhagem do país”. “Eu queria homenagear este país que eu amo tanto fazendo a minha própria reparação. É uma escolha pouco usual, mas parece certo para mim.”

A novidade chega após o lançamento de “Norman Fucking Rockwell”, álbum deste ano. Ela também planeja lançar uma coleção de poesias.