Lana Del Rey perde a voz e cancela turnê na Europa e Reino Unido

Reprodução Lana Del Rey recebeu recomendação médica para cancelar turnê



Lana Del Rey teve de cancelar sua turnê no Reino Unido e Europa devido a problemas de saúde. A série de shows começaria em Amsterdã na sexta-feira (21), seguido por um compromisso em Londres, no dia 25 de fevereiro.

Em comunicado, Lana pediu desculpas: “Sinto muito por decepcionar vocês tão em cima da hora, mas essa doença me pegou de surpresa e fez com que eu perdesse completamente minha voz. O médico me recomendou quatro semanas de descanso. Odeio decepcionar todo mundo, mas preciso melhorar.”

Não está claro se mais datas serão remarcadas, mas quem comprou ingressos foi orientado a retornar ao ponto de compra para ter seu dinheiro devolvido.

Os shows seriam baseados no novo disco de Lana, “Normal Fucking Rockwell”, lançado em 2019.