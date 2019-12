Lana Del Rey assume namoro com policial

Além de ser policial, Sean Larkin, novo namorado de Lana Del Rey, também trabalha na TV

Reprodução/Instagram Lana Del Rey postou uma foto ao lado do namorado Sean Larkin



Lana Del Rey tornou o namoro com o policial Sean “Sticks” Larkin oficial. A cantora postou uma foto ao lado do namorado no Instagram pela primeira vez.

Na legenda, Lana usou apenas dois emojis: corações e uma laranja. Isso, no entanto, já foi o suficiente para os fãs se derreterem pelo novo casal.

Veja o post abaixo:

Sean Larkin tem 46 anos, 12 a mais que Lana, e é policial na cidade de Tulsa, em Oklahoma. Além disso, ele trabalha no canal A&E em programas policiais, incluindo “Live PD”, que já ganhou um Emmy. Larkin ainda tem dois filhos: uma de 22 anos e outro adolescente.

Lana Del Rey está prestes a vir ao Brasil. A cantora é uma das atrações do Lollapalooza Brasil e se apresenta no festival paulistano em 3 de abril.