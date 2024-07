Legado musical de Naná Vasconcelos é tema de mostra no Itaú Cultural e show no Sesc Pompeia

O destaque da Ocupação Naná Vasconcelos é o berimbau construído por Naná em 1967 com uma corda de piano afinada na nota fá, que ele inseriu no universo do jazz de forma pioneira e que usou ao logo de toda vida

André Seiti/Divulgação Exposição no Itaú Cultural traz seleção de fotos, vídeos, vestimentas, instrumentos e objetos originais do músico



A genialidade do multi-instrumentista Naná Vasconcelos (1914-2016) ficou imortalizada ao longo de sua brilhante carreira, repleta de prêmios (incluindo oito Grammys), apresentações e participações em álbuns e shows nacionais e internacionais. Para celebrar os 80 anos do nascimento de Juvenal de Holanda Vasconcelos (nome de batismo de Naná) e seu legado, dois eventos importantes ocorrem em São Paulo. Inaugurada na quarta-feira (17), a Ocupação Naná Vasconcelos, no Itaú Cultural, traz ampla seleção de fotos, vídeos, vestimentas, instrumentos e objetos originais do músico. O destaque é o berimbau construído por Naná em 1967 com uma corda de piano afinada na nota fá, que ele inseriu no universo do jazz de forma pioneira e que usou em suas apresentações ao logo de toda a sua vida. Por essa razão, o berimbau está fincado no coração da ocupação, que tem curadoria da gerência de Curadorias e Programação Artística do Itaú Cultural, consultoria de Patrícia Vasconcelos, viúva de Naná e pesquisa do jornalista Mateus Araújo. A ocupação vai até 27 de outubro.

Show

Além da ocupação no Itaú Cultural, este fim de semana o Sesc Pompeia recebe o show “Amém e Amem – 80 Anos de Naná Vasconcelos”, que vai reverenciar a musicalidade ímpar do multi-instrumentista. No show, Virgínia Rodrigues, Marivaldo dos Santos, Lucas do Prazeres e Zé Manoel celebram o músico pernambucano ao relembrar artistas que influenciaram a obra de Naná – como Heitor Villa-Lobos e Clementina de Jesus -, além de mostrar composições do artista com parceiros, como Loa e Sou do Bem.

Ocupação Naná Vasconcelos

Itaú Cultural

Av. Paulista, 149, Bela Vista. 3ª a sáb., 11h/20h; dom. e feriados, 11h/19h. Gratuito. Até 27/10

Amém e Amem – 80 anos de Naná Vasconcelos

Sesc Pompeia

R. Clélia, 93. sáb. (20), 21h; dom. (21) 18h; R$ 21/R$ 70

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira