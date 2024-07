Lemonheads e Suicidal Tendencies estão entre as atrações que se apresentam no Brasil nesta semana

Além das bandas de rock, shows e festivais de black music agitam o final de semana em diversas cidades do Brasil, com opções para todos os gostos musicais

Montagem imagens Instagram @thelemonheads e @suicidaltendencies Bandas americanas de rock dos anos 1990, o Suicidal Tendencies e o The Lemonheads tocam pelo Brasil



O final de semana está repleto de shows e festivais para todos os gostos musicais, mesmo com a previsão de frio em boa parte do Brasil. Bandas americanas de rock dos anos 1990, como The Lemonheads tocam em Belo Horizonte e depois passam por Florianópolis, no sábado (13), e por São Paulo (19). Outro ícone da década, o Suicidal Tendencies , grupo de hardcore passa pelo Rio e depois por São Paulo (no sábado, 13) e Curitiba (no domingo, 14). Além do rock, grandes nomes da black music se apresentando em festivais no Rio e em São Paulo. O Alma Festival, no Riocentro, traz atrações como 30PRAUM, L7NNON, Filipe Ret, entre outros. Já em São Paulo, o Chic Show 50 Anos no Allianz Parque conta com Criolo, Mano Brown, Lauryn Hill, Wyclef Jean e YG Marley. No Rio de Janeiro, o Festival de Inverno Rio 2024 tem com shows de artistas como Marina Sena, Vanessa da Mata, Pato Fu, Ana Carolina, Ferrugem, Thiaguinho, entre outros. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo Canal Brasil, para todo o país, diretamente da Marina da Glória.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para os fãs de Céu, a cantora terá duas apresentações neste final de semana, uma no Cine Joia em São Paulo e outra no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Além disso, diversos outros shows e festivais estão programados em diferentes cidades do Brasil, com opções para todos os gostos musicais e estilos.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA