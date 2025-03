Lexa faz desabafo um mês após nascimento da filha Sofia, que morreu: ‘A dor é dilacerante’

Cantora compartilha sua dor e reflexão, destacando a fragilidade da vida; menina faleceu após um parto prematuro, que foi resultado de complicações médicas

Reprodução/Instagram/@lexa Lexa publicou em seu perfil no Instagram fotos de sua gravidez e uma homenagem a Sofia



A cantora Lexa, de 30 anos, compartilhou um relato emocionante sobre a experiência de dar à luz e a perda de sua filha, Sofia. Em suas redes sociais, ela publicou imagens que remetem ao período de sua internação e escreveu um texto reflexivo sobre os momentos vividos. Lexa recordou que, há um mês, estava vivendo o que considerou o dia mais feliz de sua vida, mas que logo se transformou em um momento de desespero.

A artista revelou que, nos primeiros dias após o nascimento, sentiu uma aversão a tudo que lembrasse bebês. Com o passar do tempo, Lexa conseguiu olhar para as fotos de Sofia com amor e saudade. “Não há um dia em que eu não pense em você, minha filha”, desabafou a cantora, demonstrando a profundidade de sua dor e a conexão que ainda sente com a criança. “Nos primeiros dias o desespero tomou conta de mim, não queria ver nada de bebês, nenhuma foto minha grávida, queria apagar tudo A dor é dilacerante! Hoje eu consigo contemplar essas fotos com muito amor no coração.”

Sofia faleceu no dia 5 de fevereiro, após um parto prematuro que foi resultado de complicações médicas. A pré-eclâmpsia precoce, que afetou a gestação, trouxe riscos significativos tanto para a mãe quanto para a bebê. Lexa enfrentou uma gestação desafiadora, marcada por preocupações e incertezas, que culminaram em um desfecho trágico.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A reflexão de Lexa sobre sua experiência destaca a fragilidade da vida e a força necessária para lidar com a dor da perda. Sua coragem em compartilhar esses momentos íntimos serve como um lembrete da importância de apoiar aqueles que enfrentam situações semelhantes. A artista continua a honrar a memória de sua filha, mantendo viva a lembrança de Sofia em seu coração.

Veja o post de Lexa em seu perfil no Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA