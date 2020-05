Lexa arrecada 22 toneladas de alimentos em live com equipe testada para Covid-19

View this post on Instagram

Hora de agradecer! Obrigada gente… obrigada mesmo, vocês não tem noção do trabalhão que deu montar todas as bases gravadas em estúdio da banda em tempo recorde, da estrutura, 7 horas e meia de estrada que eu peguei ( moro em Sp, minha equipe é toda do Rj) então eu preferi me descolocar. Fazer um trabalho bem feito e não colocar ngm em risco tbm foi um desafio.. testamos todos 1 dia antes e graças a @medsculp conseguimos garantir a integridade de todos! Tomamos todos os cuidados precisos 🙏🏽 Quero agradecer a minha equipe maravilhosa por tudo e toda a estrutura, vocês são demais ❤️ Quase 50 toneladas de alimentos arrecadados fora todo o dinheiro doado via @picpay ! Ficamos em primeiro lugar no Twitter e YouTube! Somos mais de 1,3 milhões de views e continuamos em alta quase dois dias depois! Tô feliz, tô realizada e muito grata! #LiveDaLexa foi um sucesso! @darlinferrattry @ferrattryproducoes @somlivre @kondzilla @ideal_entretenimento