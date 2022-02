Liam Gallagher fará turnê mundial e agenda shows no Brasil

Cantor ex-Oasis se apresentará em São Paulo, no Espaço das Américas, e no Rio de Janeiro, no Qualistage

Andy Buchanan / AFP Liam Gallagher virá ao Brasil em novembro de 2022



Liam Gallagher, ex-vocalista da banda Oasis, iniciará sua turnê mundial em 1º de junho e o Brasil está incluso na lista de países que receberão shows do cantor. Segundo a assessoria Midiorama, o músico se apresentará em São Paulo, no Espaço das Américas, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, no Qualistage, no dia seguinte. Na capital paulista e fluminense, os valores vão de R$ 160,00 a R$ 560,00. Fãs do inglês poderão acessar o site ‘Livepass’ à partir da próxima quarta-feira, 16, para comprar o ingresso e garantir a presença nos espetáculos.

A turnê ocorrerá logo após o lançamento do novo álbum de Gallagher, chamado de ‘C’MON YOU KNOW’, que será disponibilizado no dia 27 de maio. A produção será o terceiro de sua discografia solo. Entre as novas músicas que serão lançadas, destaque para o segundo single “I Wish I Had More Power”, que será dedicada ao seu irmão Noel Gallagher. Os dois encerraram a parceria de 20 anos juntos em 2009 após muitas desavenças. “É uma musiquinha travessa, mas é adorável”, afirmou Liam.