Liam Gallagher diz que Oasis vai voltar em 2022

Divulgação Liam Gallagher disse que o irmão Noel implorou para que o Oasis voltasse em 2022



O Oasis vai voltar em 2022, afirmou Liam Gallagher no Twitter nesta quarta-feira (8). Em um post na rede social, o cantor afirmou que vai encerrar a carreira solo para retomar a banda com o irmão Noel Gallagher.

“Eu pretendo me aposentar como artista solo após meu 3º álbum porque acabei de receber uma ligação do meu irmão para gente voltar com o Oasis em 2022”, disse Liam.

O Oasis acabou em 2009 após desentendimentos entre Liam e Noel Gallagher. A banda chegou ao fim no camarim de um show que eles fariam em Paris. De lá para cá, os irmãos saíram em carreira solo.

Liam Gallagher tem dois álbuns, sendo o mais recente “Why Me? Why Not.”, de setembro do ano passado. Noel, enquanto isso, tem três discos com a Noel Gallagher’s High Flying Birds, formada por ele e ex-membros do Oasis.