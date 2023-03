Liam Hemsworth estaria processado Miley Cyrus após sucesso da música ‘Flowers’

Canção que se tornou um hit mundial está sendo vista como uma indireta da cantora para o ex-marido

Kyle GRILLOT / AFP Liam Hemsworth e Miley Cyrus ficaram juntos por cerca de 10 anos



O sucesso da música Flowers, de Miley Cyrus, está aparentemente incomodando o ex-marido da cantora, o ator Liam Hemsworth. Isso porque, o astro de “Jogos Vorazes” estaria processando a artista por difamação, pois a canção que se tornou um hit mundial está sendo vista como uma indireta de Miley para Liam. De acordo com o site AceShowbiz, as especulações começaram após vazar um suposto documento que comprovaria a abertura do processo. Na ação, o ator teria mencionado que está prestes a perder seu contrato com a Netflix por causa da repercussão acerca da música. Liam vai assumir o protagonismo da série “The Witcher” após o ator Henry Cavill abandonar a produção.

Por outro lado, alguns fãs do ex-casal acreditam que o ator não seria capaz de processar a artista que ficou conhecida por protagonizar a série “Hannah Montana”, do Disney Channel. Miley e Liam tiveram um relacionamento de cerca de 10 anos e o casamento aconteceu no final de 2018. O relacionamento chegou ao fim cerca de um ano depois. Desde que Flowers foi lançada, fãs apontam indícios de que a cantora fala sobre seu relacionamento com o ator na música. Um deles é que a canção foi lançada no dia 13 de janeiro deste ano, data em que Liam fez aniversário. Além disso, vários trechos da música parecem uma resposta ao hit When I Was Your Man, lançado por Bruno Mars em 2012. A canção também fez um sucesso mundial e Liam chegou a dedicá-la a Miley no período em que ainda estavam juntos.