Lil Nas X cantará com BTS, Diplo e Billy Ray Cyrus no Grammy

Lil Nas X vai cantar ‘Old Town Road’ com artistas que remixaram a música; Grammy acontece neste domingo (26)

Reprodução/YouTube Lil Nas X vai cantar 'Old Town Road' com artistas que remixaram a música



Lil Nas X terá a ajuda de vários artistas para cantar o hit “Old Town Road” no Grammy deste ano. O cantor vai subir ao palco ao lado do BTS, Diplo, Billy Ray Cyrus e o cantor de 13 anos Mason Ramsey.

A escolha tem um motivo simples: todos esses artistas fizeram sua própria versão do sucesso do rapper, que se tornou a música a passar mais tempo no topo do Billboard Hot 100 no ano passado.

A Recording Academy ainda anunciou uma performance especial da música “I Sing The Body Electric”, do musical “Fame”. Participarão da apresentação Camila Cabello, Gary Clark Jr., John Legend, Debbie Allen, Joshua Bell, Common, Misty Copeland, Lang Lang, Cyndi Lauper, Ben Platt e War and Treaty.

A cerimônia do Grammy acontece neste domingo (26), com transmissão ao vivo do canal fechado TNT para o Brasil.