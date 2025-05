Liniker reúne 120 mil pessoas no Vale do Anhangabaú no maior show da Virada Cultural de 2025

Essa foi a maior plateia da carreira da artista;

AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentação da cantora Liniker no Palco Anhangabaú, na região central de São Paulo, durante a 20ª edição da Virada Cultural



Ao final do seu show no Vale do Anhangabaú neste domingo (25), Liniker não conseguiu segurar as lágrimas. Para uma multidão de 120 mil pessoas, a cantora agradeceu a presença dos fãs e celebrou o recorde de público desta edição da Virada Cultural. “Essa é a minha maior plateia até hoje. Muito obrigada”, disse, entre uma lágrima e outra. “Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Muito obrigada pelos últimos 10 anos”. Ainda segundo a organização do evento, o público presente foi o maior do Vale do Anhangabaú nos últimos cinco anos. Com direito ao bater de inúmeros leques na multidão, o show da cantora foi apoteótico. Apostando em canções do seu último álbum, o aclamado Caju, Liniker controlou o público do Centro Histórico de São Paulo com maestria. “Hoje São Paulo vai gritar muito para uma travesti preta”, exclamou a cantora ao longo do show. E, de fato, São Paulo gritou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cada canção era acompanhada com entusiasmo pelo fãs, que chegaram cedo no Anhangabaú para guardar um bom lugar. A apresentação começou às 16h08 e, quase uma hora e meia depois, o público continuava a repetir cada palavra de Liniker. Em diversos momentos, a cantora deixava para seus fãs completarem seus versos e não conseguia esconder o sorriso ao perceber que os presentes sabiam cada vírgula de suas composições. Se na noite de sábado, 24, a grande atração do palco principal do centro foi Belo, a tarde de domingo, 25, foi de Liniker. O frio da noite paulistana deu lugar ao calor e milhares de jovens alternativos substituíram os pagodeiros fãs do ex-Soweto.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula