‘Live’ de Zeca Pagodinho arrecada mais de R$ 250 mil para vítimas de enchentes do RS

Encontro também teve a participação de Noah, neto do sambista que cantou a música ‘Naquela Mesa’

Reprodução/Instagram/@zecapagodinho Live contou com a participação de músicas e famosos



A live do cantor Zeca Pagodinho que aconteceu na última segunda-feira (27), reuniu artistas como Gilberto Gil, Diogo Nogueira, Alcione, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Jorge Ben Jor, Pretinho da Serrinha, Arlindinho e Teresa Cristina foram os convidados da noite. No meio das músicas, quase no final da noite, os apresentadores Chico Moedas e Bruna Dealtry anunciaram que o show arrecadou mais de R$250 mil reais para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A noite contou com a participação de Noah, neto do sambista que cantou a música “Naquela Mesa”, e ainda pediu R$ 50 para o avô para doar ao estado atingido.

