Duda Beat, Nando Reis e Anavitória se unem em live de Dia dos Namorados

Reprodução/Instagram Artistas anunciam mini-festival na web para data romântica



O duo Anavitória ao lado de Nando Reis e Duda Beat irão fazer uma live especial para o Dia dos Namorados. Cada um por vez, a apresentação terá vibe de festival romântico.

“São três lives nos nossos respectivos canais do YouTube, com cada um de nós cantando o amor com as suas histórias, sentimentos e verdades. Para todos os tipos e formas de amor – e também para os desamores e carências de quarentena: vamos aproveitar essa noite juntos!”, divulgaram os artistas.

O web show será no dia de 12 de junho: às 19h, Nando Reis; às 21h, Anavitória; e às 23h, Duda Beat.

Lulu Santos, o casal Sandy e Lucas Lima, e Daniel e Roupa Nova também se apresentam online no Dia dos Namorados.