Gilberto Gil e Iza fazem live beneficente com transmissão no YouTube e TV

AHHH MEU DEUS!!! EU NÃO ACREDITO!!!!! ❤️ Não tô preparada mas quero todo mundo assistindo comigo essa live que já faz parte dos melhores acontecimentos da minha vida!!! ✨💐 Obrigada @gilbertogil pelo convite! Nosso show vai ser lindo! Anota aí: a live vai acontecer dia 20, às 20h e vai ser transmitida no canal do YouTube da @mastercardbrasil e na TV no canal @multishow! O objetivo é arrecadar doações pra ajudar no combate à fome dos mais afetados pela pandemia. Conto com vocês nessa campanha e espero todo mundo no próximo sábado! O que mais você vai inventar, hein @zericardooficial?! 😂❤️ A direção artística é dele mais uma vez! #FazerParteNãoTemPreço