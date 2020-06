Sertanejo faz live ‘mais rápida do mundo’ ao ser levado por cavalo; veja o vídeo

Reprodução/Instagram Cantor Flávio Brasil chegou e saiu rapidinho de sua live no YouTube nesta semana



O cantor sertanejo Flávio Brasil, de Planaltina (DF), fez o brasileiro dar boas risadas no início de sua live no YouTube nesta semana.

De forma inesperada, Flávio iniciou a live puxado por uma charrete, mas segundos após cantar os primeiros versos, o cavalo seguiu seu caminho pelo campo aberto com cantor, microfone e tudo. Nas redes sociais, o vídeo do momento inusitado viralizou.

Quando conseguiu voltar para o palco da live, Flávio Brasil brincou com a situação: “Rapaz, ninguém tava do meu lado pra saber o que eu passei pra frear aquele cavalo. E o bichinho endoidando naquele campo, e eu pulando igual a um doido. E eu ‘meu Deus do céu, tem uma live acontecendo’”.

Assista ao vídeo: