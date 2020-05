Tiago Iorc anuncia live e nova música para junho 

Reprodução Cantor fez anúncio com vídeos nas redes sociais



O cantor Tiago Iorc anunciou no fim de semana que fará uma live no dia 3 de junho. Com vídeos inusitados no Instagram, o artista também garantiu uma música inédita, “Você Para Sempre em Mim”.

No ano passado, Iorc retornou da pausa na carreira com o “Acústico MTV”, a primeira edição de uma nova leva de episódios do programa musical.

O programa ficou famoso na década de 90 por trazer shows acústicos de grandes artistas, em versão americana e nacional: Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Zeca Pagodinho e Cássia Eller foram alguns dos brasileiros que fizeram parte do projeto, que teve sua última edição em 2011. Na versão gringa, Nirvana, Lenny Kravitz, Metallica e Alanis Morissette também participaram.