Fresno, Braza, Strike e mais se apresentam em live beneficente da Vans

Para celebrar a música, a arte e a expressão criativa de maneira única, autêntica e original, unimos grande parte da nossa família para apresentar o line-up Off The Wall do festival online "Vans Living Room". O programa será transmitido no dia 30 de Maio (sábado) a partir das 16h em fb.com/VansBrasil. Fique ligado em nossas comunicações! #vanslivingroom