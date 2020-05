Live de Zezé e Luciano é cancelada após músicos de banda serem diagnosticados com Covid-19

Reprodução/Instagram Live dos sertanejos estava marcada para esta sexta-feira, dia 29 de maio



Dois integrantes da banda de Zezé di Carmago e Luciano testaram positivo para o novo coronavírus e, por isso, a live que aconteceria nesta sexta-feira (29) foi cancelada. As informações são do G1.

Helio Bernal, baixista e diretor musical da dupla, está internado em um hospital de São Paulo desde o início da semana passada com Covid-19. O quadro de Bernal evolui bem, informou a assessoria dos sertanejos.

Já Sidão, técnico da equipe dos artistas, também testou positivo para coronavírus, mas não precisou de internação. Por ter um caso leve da doença, ele passa bem e segue de quarentena em casa.

Ainda segundo a assessoria da dupla sertaneja, Zezé Di Camargo e a mulher, Graciele Lacerda, fizeram o teste para coronavírus, mas o resultado foi negativo. Não há informações sobre Luciano.

A live de sexta-feira seria a segunda de Zezé di Carmago e Luciano, que se apresentaram no Dia das Mães. Como parte do projeto Amigos, eles também se apresentaram, em 20 de abril, com Leonardo e Chitãozinho e Xororó.