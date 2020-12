Livinho lança versão clássica de proibidão: ‘Poeta brasileiro’

Combinação da letra que contém conotações sexuais com a melodia clássica fez a canção viralizar nas redes sociais; internautas aprovaram a interpretação do funkeiro, que esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter

Reprodução/Youtube O lançamento é uma nova versão do sucesso de 2015, "Na Ponta do Pé"



Cinco dias após o lançamento, o novo clipe do funkeiro Livinho se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. O cantor lançou uma nova versão da sua música “Na Ponta do Pé”, de 2015. Na versão 2.0, o funkeiro aparece cantando o funk proibidão de forma emocionada, olhos fechados e tocando piano. A música rendeu o título de “poeta brasileiro” a Livinho pelos internautas. “Livinho transcendeu um clássico”, comentou um seguidor nas redes sociais. “Livinho cantando como se fosse um louvor”, escreveu outro. A combinação da letra que contém conotações sexuais com a melodia clássica fez com que a canção viralizasse nas redes sociais. No momento, o clipe acumula 1,5 milhão de visualizações no Youtube.

Confira alguns comentários:

mc livinho mais conhecido como o melhor poeta brasileiro pic.twitter.com/3b4KBZVDBS — 𝐃𝐢𝐧𝐡𝐚‎🗡|📖: crescent city (@chatexplict) December 24, 2020

as vezes eu penso que beethoven deixou a letra de Na Ponta do Pé 2 guardada por anos para um individuo cujo o nome artístico seria MC Livinho cantar — caioba (@fqzza) December 24, 2020