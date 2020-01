Lizzo, Billie Eilish e mais: confira shows confirmados no Grammy 2020

Reprodução/Facebook Lizzo e Billie Eilish vão se apresentar no Grammy 2020



O Grammy 2020, principal premiação da música, teve os primeiros artistas que farão apresentações confirmados. Lizzo, Billie Eilish, Aerosmith e o dueto de Blake Shelton e Gwen Stefani vão soltar a voz no palco.

A cerimônia, que terá Alicia Keys novamente como apresentadora, acontecerá em 26 de janeiro, no Staples Center, em Los Angeles.

Será a primeira vez no Grammy tanto para Lizzo, quanto para Eilish. Ambas disputarão seis indicações, incluindo “Música do Ano”, “Álbum do Ano” e “Melhor Artista Revelação”.