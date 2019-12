Lizzo estreia no ‘Saturday Night Live’ desfilando hits; assista

Lizzo cantou ‘Truth Hurts’ e ‘Good As Heel’ no ‘SNL’ deste sábado (21)

Reprodução/NBC Lizzo em apresentação no 'Saturday Night Live'



Lizzo foi a atração musical do “Saturday Night Live” neste sábado (21) e levou seus hits para a TV americana.

Pela primeira vez no programa, a cantora cantou “Truth Hurts” e “Good As Hell”, duas de suas músicas mais famosas. Ela participou do humorístico com Eddie Murphy.

Veja abaixo as apresentações:

Lizzo foi uma das maiores estrelas de 2019 na música. A cantora coroou o ano com oito indicações ao Grammy 2020, incluindo álbum do ano, canção do ano e gravação do ano. A premiação acontece em 26 de janeiro.