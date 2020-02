Rita Ora, The Lumineers e Mika tocam em Lolla Parties; veja lista completa

Reprodução/Instagram Rita Ora faz show no dia 31 de março na Audio, em São Paulo



Saiu nesta terça-feira (4) a lista completa das atrações das Lollas Parties, shows individuais de artistas que vêm para o Lollapalooza 2020.

City and Colour, Rita Ora, Lauv, Mika e The Lumineers estão entre as atrações que se apresentam entre 31 de março e 2 de abril, em São Paulo. As apresentações acontecem na semana que antecede o festival. O Lolla Brasil deste ano será nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos.

Entre as principais atrações deste ano, então Travis Scott, Lana Del Rey, Guns N’ Roses, Cage The Elephant, James Blake, The Strokes e Gwen Stefani.

Os brasileiros que sobem ao palco têm Ludmilla com Kevin O Chris, Emicida, Djonga, Silva, MC Tha, Haikass, Filipe Ret e Clarice Falcão.

Veja os shows dos Lollas Parties

Rita Ora

Onde : Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo

: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo Quando : Terça-feira, 31 de março

: Terça-feira, 31 de março Ingressos: R$ 110 a R$ 340 pelo Tickets for Fun

A Day to Remember

Onde : Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo

: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo Quando : Quarta-feira, 1º de abril, às 22h

: Quarta-feira, 1º de abril, às 22h Ingressos: R$ 110 a R$ 340 pelo Tickets for Fun

Lauv

Onde : Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo

: Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo Quando : Quarta-feira, 1º de abril, às 22h

: Quarta-feira, 1º de abril, às 22h Ingressos: R$ 110 a R$ 260 pelo Tickets for Fun

Mika

Onde: Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo

Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo Quando: Quinta-feira, 2 de abril, às 22h

Quinta-feira, 2 de abril, às 22h Ingressos: R$ 110 a R$ 260 pelo Tickets for Fun

Lumineers