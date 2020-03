Lollapalooza 2020: Saiu os horários dos shows para cada dia; confira

Reprodução/Twitter Festival acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril em São Paulo



O Lollapalooza divulgou nesta terça-feira (10) os horários para os shows em cada dia de festival. Em 2020, o evento acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Entre as atrações principais, Guns n’ Roses e James Blake encerram o primeiro dia do festival, logo após a apresentação de Lana Del Rey. No sábado, Travis Scott e A Day To Remember são os responsáveis por fechar o dia.

Gwen Stefani sobe ao palco do Lolla na noite de domingo, seguida por The Strokes, que encerra e edição 2020 do evento.

Veja abaixo os horários de cada show: