Lollapalooza 2022: Chuva interrompe shows no primeiro dia de festival

Uma forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo interrompeu o show da banda ‘The Wombats‘, que se apresentava na tarde desta sexta-feira, 25, no primeiro dia do festival Lollapalooza 2022. O show da banda acontecia no palco Ônix e foi paralisado por volta das 16h, assim como as atividades no palco Adidas. A organização pediu para que o público se afastasse dos palcos por risco de queda de raios. O palco Adidas receberia o show da cantora Pabllo Vittar às 16h40. “Aviso meteorológico: por favor, mantenham-se longe das estruturas metálicas do evento”, dizia um aviso da organização, que foi recebida com vaias e desagrado por parte do público. Ainda hoje, estão previstas as apresentações do cantor Machine Gun Kelly, da banda The Strokes e da estrela pop Doja Cat. Pessoas ouvindo pela Jovem Pan disseram que o fornecimento de comida ao público também foi afetado temporiamente. Em determinado momento, uma estrutura dos palcos caiu em cima de um jovem.