Lollapalooza 2023 começa pré-venda exclusiva de ingressos em 16 de setembro

Festival de música chega à sua 10ª edição e acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março

Reprodução/Instagram/lollapaloozabr Lollapalooza 2023 começa a vender os ingressos em setembro



O Lollapalooza 2023 vai iniciar as vendas dos ingressos no próximo mês. O festival de música comemora 10 anos na próxima edição e anunciou nesta terça-feira, 30, que a pré-venda exclusiva será destinada aos clientes Bradesco, Bradescard, next e Digio de 16 a 20 de setembro no site oficial do evento (a partir do meio-dia) ou na bilheteria do Teatro Renault, em São Paulo. Ainda não foram divulgados os preços, mas os clientes desses bancos terão 15% de desconto e opção de parcelamento em 5x sem juros. Os ingressos disponíveis serão o Lolla Pass, que dá acesso aos três dias, o Lolla Lounge by Vivo (Pass), que dá acesso à área VIP nos três dias, e o Lolla Comfort by next (Pass), que dá acesso aos três dias de evento e a uma área exclusiva. A abertura de vendas para o público geral será aberta em 21 de setembro, ao meio-dia. O Lollapalooza 2023 acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.