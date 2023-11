Lollapalooza anuncia shows de Blink-182, Paramore, Titãs e mais; veja programação completa

Próxima edição do festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos

O festival Lollapalooza Brasil anunciou a programação completa do próximo ano. Entre os headliners, estão as bandas Paramore, Limp Bizkit e Arcade Fire. Os cantores Sam Smith e SZA também são destaques. O trio Blink-182, que havia cancelado o show na última edição do festival, volta ao evento como prometido por integrantes. Entre as atrações nacionais, está a turnê de reencontro da banda Titãs, que junta integrantes que embalaram os clássicos do grupo nos anos 1980 e 1990. Outros nomes internacionais como The Offspring, Thirty Seconds to Mars e Diplo. Com datas marcadas para os dias 22, 23 e 24 de março, o evento volta ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para sua 11ª edição. Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma Livepass (com taxa de conveniência) e na bilheteria da casa de eventos Tokio Marine Hall, na zona sul da capital paulista. Os valores dos ingressos variam entre R$ 1.250 e R$ 5.350. A programação de cada dia ainda não foi divulgada.

Uma das novidades é o investimento do evento em grandes sucessos nacionais do funk e do trap, como MC Livinho, MC Davi, Vulgo FK, Kevin O Chris, TZ da Coronel, Xamã, Hungria e MC Dricka. Outros nomes consagrados da MPB, como Gilberto Gil e Céu também estão no line-up. O pop brasileiro estará representado com os shows das cantoras Manu Gavassi e Luísa Sonza. Rappers como BK, Marcelo D2 e Dexter também tocarão no Lollapalooza 2024. Outros artistas e bandas exaltados pela crítica nacional chegam ao país com shows inéditos e exclusivos, como o grupo australiano King Gizzard & The Lizzard Wizard, Rina Sawayama e Omar Apollo.