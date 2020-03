Lollapalooza Chile e Argentina são adiados para segundo semestre

Reprodução/Instagram Lollapalooza Argentina aconteceria nas mesmas datas da edição chilena - um fim de semana antes do Lolla Brasil 2020



As edições chilenas e argentinas do Lollapalooza, que aconteceriam no fim de março, foram adiadas para o segundo semestre de 2020. Ambas organizações dos eventos informaram o público nesta quinta-feira (12) em comunicado divulgado nas redes sociais.

O motivo das alterações é a pandemia de coronavírus. Por recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), grandes concentrações de pessoas devem ser evitadas.

O Lolla Chile aconteceria em 27, 28, 29 de março, mesmos dias da edição na Argentina – os países ainda não divulgaram novas datas para o evento.

“Estamos trabalhando para a reprogramação da edição 2020 do festival para a segunda metade do ano. Diante desse fato sem precedentes, nossa prioridade máxima é preservar a saúde e segurança do público, artistas e equipe de trabalho, e acatar as medidas preventivas da autoridades públicas e sanitárias. Em breve compartilharemos as datas através de nossa página oficial e nossas redes sociais”, diz o comunicado publicado por ambos os festivais.

Marcado para os dias 3, 4 e 5 de abril, até a publicação desta reportagem o Lollapalooza Brasil não havia sofrido alterações.