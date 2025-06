Lorde lança novo álbum ‘Virgin’ e choca fãs com imagens polêmicas

Foto da parte íntima da artista sob uma calça de plástico transparente gerou debates nas redes sociais; disco é o quarto da carreira da cantora neozelandesa

Reprodução/X O disco contém 11 faixas



A cantora Lorde, natural da Nova Zelândia, apresentou nesta sexta-feira (27) ao público seu mais recente trabalho, intitulado “Virgin”, que marca seu quarto álbum de estúdio. A capa principal do álbum é um raio-X de uma pélvis, mostrando o zíper da calça jeans e seu DIU. Já a imagem explícita, uma foto da parte íntima da artista sob uma calça de plástico transparente, está no livreto que acompanha a bolacha. “Disco de vinil com imagem de raio-X de 12 polegadas, capa gatefold de alto brilho, livreto colorido de 8 páginas e sleeve interno com impressão prateada metálica”, descreve a loja oficial da cantora. O produto inclui um aviso sobre conteúdo adulto.

A escolha da imagem gerou debate nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a artista, alegando que ela estaria utilizando a nudez como uma estratégia para impulsionar a divulgação do álbum. Por outro lado, houve quem defendesse Lorde, argumentando que as críticas eram fruto de um puritanismo exacerbado. Esses defensores ressaltaram que a artista tem o direito de se expressar livremente e que a nudez não deve ser vista como algo negativo ou ofensivo.

O disco, com 11 faixas, é o quarto da carreira da artista, após Pure Heroine (2013), Melodrama (2017) e Solar Power (2021). Entre os maiores hits de Lorde estão “Royals” e “Green Light“.

Confira a lista de faixas do álbum:

“Hammer” “What Was That” “Shapeshifter” “Man Of The Year” “Favourite Daughter” “Current Affairs” “Clearblue” “GRWM” “Broken Glass” “If She Could See Me Now” “David”

