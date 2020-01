‘Walls’ é o novo clipe intimista de Louis Tomlinson; vem ver

Reprodução/YouTube Novo single foi liberado nesta segunda (20) já com clipe



Louis Tomlinson liberou nesta segunda-feira (20) o clipe de “Walls”, seu mais novo single.

A faixa intimista traz o cantor em diversos cenários, mas combinando bem com a letra. “Esses muros altos, eles acabaram / Agora eu sou mais alto que todos / Esses muros altos nunca quebraram minha alma”, canta Tomlinson.

A faixa “Walls” dá nome ao primeiro álbum solo do ex-One Direction, que chega às plataformas de streaming no dia 31 de janeiro. O projeto já teve outras canções reveladas: “Kill My Mind”, “Don’t Let It Break Your Heart” e “We Made It”.

O cantor desembarca em maio no Brasil para duas apresentações. O primeiro show será no dia 9 de maio, no Vivo Rio, Rio de Janeiro. Já no dia 10 de maio, Louis se apresenta em São Paulo, no Tom Brasil.

Assista ao clipe ‘Walls’: