‘Lovezinho’, de Treyce, sai do ar após Nelly Furtado cobrar direitos autorais

Sony informou que não conseguiu entrar em um acordo com a dona do hit brasileiro

Reprodução/TikTok/@trecyce07 Cantora Treyce é dona do hit brasileiro 'Lovezinho'



A música “Lovezinho“, cantada pela influenciadora Treyce, de 17 anos, foi retirada do ar a pedido da editora Sony após a cantora canadense Nelly Furtado ter cobrado direitos autorais pelo uso da melodia de “Say It Right” no refrão do hit brasileiro. De acordo com o portal G1, a empresa informou que não conseguiu entrar em um acordo com Treyce. “Lovezinho” começou a fazer sucesso após o influenciador Xurrasco viralizar nas redes sociais ao publicar um vídeo fazendo a coreografia da música. Inclusive, na época, Nelly Furtado gravou um vídeo dançando o hit brasileiro. No entanto, a cantora canadense pediu para que a Sony, responsável pelo catálogo de suas composições, entrasse em contato com os músicos brasileiros para cobrar os direitos autorais. Na tarde desta quarta-feira, 3, a música brasileira já havia saído do ar. Treyce também é conhecida por ter lançado os hits “Me Chama de Amor” e “Vai Malvadin”.