Ludmilla é impedida pela PM de se apresentar em festival no Rio; saiba o motivo

Cantora foi convidada para compor o line-up do TIM Music Festival, que aconteceu em Copacabana

Reprodução/Instagram/ludmilla Show de Ludmilla no TIM Music Festival não aconteceu



A cantora Ludmilla foi convidada para participar do TIM Music Festival, evento gratuito que aconteceu na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, mas acabou não se apresentando no último domingo, 15, pois foi vetada do evento pela Polícia Militar. A assessoria de imprensa da artista confirmou a informação à Jovem Pan nesta segunda-feira, 16. “A intenção em ter a artista no festival não foi à frente, pois, segundo a produção do mesmo, o batalhão da PM da região concluiu não ter contingente para atender a demanda de público, baseado no histórico de multidões nos shows da cantora tanto na tradicional festa de réveillon na Praia de Copacabana quanto no bloco ‘Fervo da Lud’, realizado nas ruas do Centro da cidade do Rio de Janeiro”, informou a equipe de Ludmilla em nota. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Militar do Rio, mas ainda não obteve retorno. O TIM Music Festival aconteceu durante dois finais de semana e contou com nomes como Iza, Seu Jorge, Xamã, Criolo e Liniker.