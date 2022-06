Ludmilla é única brasileira indicada ao BET Awards 2022

Prêmio é entregue para cantores negros da cultura pop mundial

Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla foi indicada a melhor artista internacional no prêmio norte-americano



Nesta quarta-feira, 1º, o BET Awards 2022 anunciou os artistas que concorrerão às estatuetas e Ludmilla é a única brasileira a estar na lista. A cantora do Rio de Janeiro concorre na categoria ‘Melhor Artista Internacional‘. O BET Awards é uma premiação que condecora artistas negros da cultura pop e é promovida pelo canal norte-americano de TV Black Entertainment Television. Na edição de 2021, o rapper Emicida e a funkeira MC Dricka representaram o Brasil. Na categoria de Ludmilla, também concorrem Dave e Little Simz (Reino Unido), Dinos e Tayc (França), Fally Ipupa (República Democrática do Congo), Fireboy Dml e Tems (Nigéria) e Major League Djz (África do Sul). O prêmio será entregue em 26 de junho.