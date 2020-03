Ludmilla confirma lançamento de EP de pagode: ‘Já está gravado’

Reprodução/Instagram Prometido EP de pagode pode estar mais perto do que fãs imaginam!



Está acontecendo: o prometido EP de pagode de Ludmilla já está gravado e tem data marcada para o lançamento. A informação foi contatada pela própria cantora em suas redes sociais no sábado (29).

Com um vídeo do Bloco Fervo da Lud em que canta “Teu Segredo”, do Exaltasamba, a funkeira anunciou: “o EP de pagode já está gravado e já tem data marcada pra ser lançado, eu vim deixar uma pista da data. É um dia muito especial pra mim e pessoal. Que comecem os palpites”, postou Lud.

Nos comentários, os fãs apostam que o lançamento acontecerá no dia 24 de abril, dia em que Ludmilla completará 25 anos. Mas nada ainda foi confirmado.

Em outubro do ano passado, Ludmilla prometeu aos fãs que gravaria um EP de pagode se ganhasse na categoria de Melhor Cantora no Prêmio Multishow 2019. Neste ano, ela já deu uma palinha no gênero ao regravar “Beija-me”, canção eternizada na voz de Zeca Pagodinho, para a novela “Salve-se Quem Puder”.