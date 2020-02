Fervo da Ludmilla traz o trio da Ivete em ‘Pulando na Pipoca’; ouça

Reprodução/Instagram Parceria das cantoras chegou às plataformas streaming nesta sexta (7)



O Carnaval chegou mais cedo com a nova música de Ludmilla! A funkeira convidou Ivete Sangalo para lançar sua aposta para a folia nesta sexta-feira (7), a faixa “Pulando na Pipoca”.

A junção do Fervo da Lud com o trio da Ivete tem produção do trio Hitmaker, responsável por “Favela Chegou”, o dueto de Ludmilla e Anitta.

A nova música entra para a playlist de Carnaval de Ludmilla, que já tem garantido “Verdinha” como hit dos bloquinhos. Já a rainha da folia lançou neste mês o EP “O Mundo Vai“, especialmente para o Carnaval e que surpreende com a faixa “Coisa Linda”, cantada com o humorista Whindersson Nunes.

Ouça ‘Pulando na Pipoca’: