Luísa Sonza anuncia single para o Dia dos Namorados com Baco Exu do Blues e promete ‘(in)direta’

Reprodução/Instagram/@exudoblues Música de Baco Exu do Blues e Luísa Sonza é um R&B intenso e sensual



A cantora Luísa Sonza e o cantor Baco Exu do Blues anunciaram o lançamento do single “Hotel Caro” para domingo, 12 de junho, o Dia dos Namorados. A música é um R&B intenso e sensual que aborda os sentimentos e desejos durante o fim de um relacionamento que foi bom. A canção foi produzida por Dactes, JLZ e Marcelo Delamare. Além de ser disponibilizada em todas as plataformas musicais às 21h deste domingo, “Hotel Caro” chega acompanhada de um clipe dirigido por OG Cruz. Sonza declarou que não consegue nem dormir por causa do lançamento. “Estou muito ansiosa”. A cantora também contou que a canção será uma “(in)direta”, sem dizer o endereço do recado. Alguns seguidores entenderam que ela falará de Whindersson, seu ex-marido, na canção. “Dois anos meu bem. Supera”, cutucou um. Porém, a maioria aprovou o anúncio. “Música com o Baco, eu vou chorar demais”, exclamou uma fã. “Meu presente do Dia das Namorados é essa gostosa lançando música nova. Amo”, escreveu outra.

*Com informações do Estadão Conteúdo

2 anos meu bem supera https://t.co/1g9ZQqAVsZ — Feijão (@feijhonys) June 10, 2022

vai ser a música com o baco puta que pariu eu vou chorar demaiskkkkkkkkkkk https://t.co/FsxjjuNEG9 — lidia (@ohsnapitzlyli) June 10, 2022