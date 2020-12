Luísa Sonza se irrita após vazar foto da sua parceria com Anitta e Pabllo Vittar

Música ‘Modo Turbo’ será lançada no dia 21 de dezembro e já promete ser um hit

Divulgação Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar anunciam parceria



Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar estão juntas em parceria musical que nem foi lançada, mas já tem tudo para ser um hit. A música Modo Turbo será lançada no dia 21 de dezembro, mas a capa do single acabou vazando nas redes sociais e as cantoras não gostaram nem um pouco de ter que antecipar a divulgação desse feat. “A gente vai até o inferno achar quem vazou essa foto”, escreveu Luísa no Twitter. “Imaginem Anitta comendo o c* de quem vazou essa foto. Agora imaginem Anitta, Luísa e Pabllo comendo o c* de quem vazou essa foto. Pois é”, acrescentou a artista. Luísa também celebrou a parceria as cantoras pop que estão entre as mais bombadas da atualidade: “Bom é isso gente, zerei a vida, obrigado aos envolvidos”. Essa não é a primeira vez que Anitta e Pabllo gravam juntas. Em 2017, elas lançaram Sua Cara com Major Lazer. A música foi um sucesso, mas as artistas acabaram se desentendendo por causa dos custos do clipe, gravado no Deserto do Saara, Marrocos. A nova parceria mostra que as cantoras finalmente levantaram uma bandeira branca e se entenderam.

A gnt vai até o inferno achar quem vazou essa foto. — Luísa Sonza ♋️🦀 (@luisasonza) December 18, 2020

Imaginem Anitta comendo o cu de quem vazou essa foto.

Agr imaginem Anitta, Luísa e Pabllo comendo o cu de quem vazou essa foto. Pois é. — Luísa Sonza ♋️🦀 (@luisasonza) December 18, 2020