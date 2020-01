Morre o radialista e compositor Luiz Vieira, aos 91 anos

Luiz Vieira morreu após sofrer uma parada cardíaca

Reprodução/Facebook O cantor Luiz Vieira morreu nesta quinta-feira (16), aos 91 anos



Morreu na manhã desta quinta-feira (16) o radialista e compositor Luiz Vieira, aos 91 anos. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após ter passado mal, e foi vítima de uma parada cardíaca. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

O pernambucano foi um dos grandes nomes do baião e ficou famoso por sucessos como “Prelúdio Pra Ninar Gente Grande” e “Paz do Meu Amor (Prelúdio nº 2)”. Ao lado de Luiz Gonzaga, apresentou o programa “Salve o Baião” na Rádio Tamoio, no Rio. Em São Paulo, o artista foi cantor da rádio Record.

Vieira compôs músicas para Caetano Veloso, Nara Leão, Moacyr Franco, Elba Ramalho, Hebe Camargo, Maria Bethânia e o próprio Luiz Gonzaga.

Luiz Vieira recebeu uma homenagem em 2018, quando vários cantores se reuniram em um show em São Paulo para cantar músicas compostas pelo artista. O show foi lançado no álbum “Luiz Vieira 90 Anos”, no ano passado.