Lula tenta reaproximação com cantores sertanejos para melhorar comunicação com agro

Duplas como Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó e o cantor Eduardo Costa devem se encontrar com presidente após articulação de Jorge Kajuru; Gusttavo Lima teria recusado o convite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está tentando se reaproximar de cantores sertanejos como estratégia para melhorar a comunicação com o setor do agronegócio. Lula convidou diversos músicos para um almoço, com o objetivo de se reaproximar de artistas que foram seus apoiadores nos primeiros mandatos, nos anos 2000, mas que se distanciaram nos últimos anos após a aproximação com o então presidente Jair Bolsonaro. Entre os artistas que devem se encontrar com Lula em breve estão as duplas Bruno e Marrone e Chitãozinho e Xororó, além do cantor Eduardo Costa. No entanto, o cantor Gusttavo Lima, também chamado, teria recusado o convite. As informações foram inicialmente publicadas pelo jornal “O Globo” e confirmadas pela Jovem Pan.

A articulação para a reaproximação do presidente com o núcleo sertanejo está sendo liderada pelo senador Jorge Kajuru. O governo espera, com essa iniciativa, construir um canal de abordagem de temas relevantes para o agronegócio e buscar apoio junto a uma audiência que tradicionalmente tem um perfil mais conservador, o que tem sido um desafio para o atual presidente. Essa estratégia de reaproximação com os artistas sertanejos é vista como uma tentativa de Lula de ampliar sua base de apoio e fortalecer a comunicação com um setor crucial para a economia brasileira. O agronegócio, que tem grande influência no interior do país, é um segmento que pode desempenhar um papel importante na estabilidade e no crescimento econômico do Brasil.

