Lynyrd Skynyrd anuncia show em rodeio no interior de São Paulo

Banda americana de country-rock se apresentará no Jaguaríuna Rodeo Festival, em setembro deste ano; esse será o primeiro show internacional do evento desde 2006

SUZANNE CORDEIRO / AFP Apesar de confirmado, o show da banda americana ainda não tem uma data definida divulgada pela organização do festival



A banda Lynyrd Skynyrd, dona do hit “Sweet Home Alabama“, irá se apresentar no Brasil em 2023. O grupo virá ao país durante a turnê de 50 anos de carreira para se apresentar no show do Jaguariúna Rodeo Festival, que acontece em setembro deste ano. A informação foi anunciada pela organização do evento nesta quinta-feira, 13. “É com grande prazer que anunciamos um dos maiores clássicos do country rock na roça mais hype de todos os tempos!”, disse a organização ao anunciar o grupo como atração. O festival acontece nos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro deste ano. Apesar de confirmado, o show da banda americana ainda não tem uma data definida divulgada pela organização do festival. Essa é a primeira atração internacional do evento desde 2006, quando a banda Creedence Clearwater Revival se apresentou. Além do grupo, a banda Kansas e o astro Chuck Berry também já se apresentaram.

Confira o anúncio: