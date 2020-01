Mandy Moore, de ‘This Is Us’, anuncia primeiro disco em 10 anos; ouça novo single

Depois de se dedicar à carreira de atriz, Mandy Moore vai lançar em março seu sétimo álbum

Divulgação Mandy Moore lança o novo álbum em 6 de março



A atriz Mandy Moore anunciou nesta terça-feira (14) que vai lançar um álbum neste ano. “Silver Landings” sai no dia 6 de março e será o primeiro disco dela em 10 anos.

Conciliando as carreiras de atriz e cantora, Mandy Moore chamou a atenção com o single “Candy”, de 1999. De lá para cá, ela lançou seis álbuns de estúdio, mas nunca voltou a ter o sucesso do primeiro, “So Real”, também de 1999.

Junto com o anúncio do álbum, a cantora lançou o terceiro single, “Save a Little for Yourself”. No ano passado, ela já havia divulgado outras duas músicas.

Ouça abaixo:

Desde 2016, Mandy Moore é uma das protagonistas de “This Is Us“. A atriz interpreta Rebecca Pearson na premiada série da Fox. Ela também dubla Rapunzel no desenho “As Enroladas Aventuras da Rapunzel”, do Disney Channel.